Da oltre vent’anni, ormai, Natale a Rivoli è Il Villaggio di Babbo Natale, tra i primi nel suo genere nati in Italia e a ingresso gratuito. Per la sua ventiduesima edizione, il Villaggio è pronto ad accogliere famiglie e bambini nel mese più magico dell’anno, tutti i giorni, dal 7 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

A Rivoli Il Natale si fa grande: il Villaggio di Babbo Natale al Castello, pista di pattinaggio e laboratori gratuiti per le scuole - Da oltre vent'anni, ormai, Natale a Rivoli è Il Villaggio di Babbo Natale, tra i primi nel suo genere nati in Italia e a ingresso gratuito.

