A Rimini inaugura la quarta Stroke Unit della Romagna per la cura dell' ictus Trattati 91 pazienti nei primi mesi

Riminitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale di Rimini ora vanta un'eccellenza in più. È la nuova Stroke Unit: un'attivazione degli ultimi tempi che mira a garantire ai cittadini un trattamento all'avanguardia dell'ictus cerebrale. Inaugurata martedì 2 dicembre alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti dell'Ausl. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Rimini Inaugura Quarta Stroke