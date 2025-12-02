A Rimini inaugura la quarta Stroke Unit della Romagna per la cura dell' ictus Trattati 91 pazienti nei primi mesi
L'ospedale di Rimini ora vanta un'eccellenza in più. È la nuova Stroke Unit: un'attivazione degli ultimi tempi che mira a garantire ai cittadini un trattamento all'avanguardia dell'ictus cerebrale. Inaugurata martedì 2 dicembre alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti dell'Ausl. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
