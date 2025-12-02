A Natale prezzi alle stelle e posti esauriti sui treni salasso per chi deve spostarsi | Odiosa speculazione

Viaggi verso sud a Natale sempre più proibitivi per gli italiani. Prezzi alle stelle anche per i treni e su moltissimi convogli i posti sono ormai già esauriti. La denuncia di Assoutenti: “Odiosa speculazione sulla pelle dei consumatori”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

I Diamanti Del Mare Di Gennaro Di Napoli. . IL NATALE SI AVVICINA E NOI RIBASSIAMO TUTTO POPOLO CORRETE Prezzi Pazzi - facebook.com Vai su Facebook

Natale: prezzi alle stelle? arriva il kit per farsi in panettone in casa Vai su X

Caro voli e treni per Natale, i prezzi salgono alle stelle: le tratte più costose - Il Natale 2025 porta con sé un’impennata senza precedenti dei prezzi di voli e treni, con tratte Nord- Segnala siviaggia.it

Natale 2025, prezzi alle stelle per i voli nazionali: biglietti fino a 800 euro - Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, salgono alle stelle i prezzi i biglietti aerei per i voli nazionali. Secondo dailynews24.it

I biglietti aerei per viaggiare a Natale sono alle stelle: le tratte più care - Le feste natalizie sono per molti un’occasione per prendersi una pausa e fare un bel viaggio alla scoperta di posti nuovi. Secondo siviaggia.it

Caro voli e posti introvabili: "Sistema fragile, L'87% dei voli a Olbia e Cagliari gestiti da due compagnie" - Tutto questo in un contesto con molti punti deboli, in attesa del nuovo bando sulla continuirà territoria ... Lo riporta msn.com

Decollano i prezzi dei voli (nazionali) a Natale, oltre 600 euro per i biglietti. Bagagli, scelta dei posti, orari e tratte: i costi - costi praticati dalle compagnie aeree per i servizi connessi ai voli fanno impennare i prezzi finali dei biglietti fino al 443% in più delle ... Riporta leggo.it

Prezzi dei voli alle stelle per tornare al Sud a Natale: queste sono le tratte più care, secondo Altroconsumo - Non è la prima volta che ne parliamo ma la tendenza, purtroppo, non accenna a cambiare: volare durante le vacanze di Natale è un lusso che, per alcune destinazioni italiane, può diventare davvero ... Secondo greenme.it