A Nardò torna la tradizionale Fiaccolata dell' Immacolata
NARDO' - Torna la Fiaccolata dell’Immacolata: una tradizione che illumina Nardò, ogni 8 dicembre. A Nardò, l’8 dicembre non è una data come le altre: è il giorno in cui la città si raccoglie attorno alla figura dell’Immacolata Concezione, dando vita a una delle tradizioni più sentite dalla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nardò, Mellone; “ Torna la Pista di ghiaccio e rilanciamo le periferie” - facebook.com Vai su Facebook
Jack Draper, che sarebbe dovuto tornare in occasione dell'UTS Grand Final di Londra il prossimo 5 dicembre, NON prenderà parte all'evento. Il suo posto sarà occupato da Ugo Humbert: slitta ancora, dunque, il rientro del britannico, fuori dallo scorso U Vai su X
A Nardò torna la tradizionale Fiaccolata dell'Immacolata - A Nardò, l’8 dicembre non è una data come le altre: è il giorno in cui la città si raccoglie attorno ... Riporta lecceprima.it