A Nardò torna la tradizionale Fiaccolata dell' Immacolata

Lecceprima.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDO' - Torna la Fiaccolata dell’Immacolata: una tradizione che illumina Nardò, ogni 8 dicembre. A Nardò, l’8 dicembre non è una data come le altre: è il giorno in cui la città si raccoglie attorno alla figura dell’Immacolata Concezione, dando vita a una delle tradizioni più sentite dalla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

A Nardò torna la tradizionale Fiaccolata dell'Immacolata - A Nardò, l’8 dicembre non è una data come le altre: è il giorno in cui la città si raccoglie attorno ... Riporta lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Nard242 Torna Tradizionale Fiaccolata