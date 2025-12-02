A Monza arrivano le nuove guide e i musei diventano autism-friendly

Educatori e guide formati ad hoc per accogliere e rispondere alle esigenze persone autistiche nei musei della città. Che diventano così autism-friendly e sempre più inclusivi. Perché la bellezza sia un valore realmente condiviso e fruibile da tutti. "Monza apre le porte alla bellezza" "Monza apre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

