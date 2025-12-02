A Monza arrivano le nuove guide e i musei diventano autism-friendly
Educatori e guide formati ad hoc per accogliere e rispondere alle esigenze persone autistiche nei musei della città. Che diventano così autism-friendly e sempre più inclusivi. Perché la bellezza sia un valore realmente condiviso e fruibile da tutti. "Monza apre le porte alla bellezza" "Monza apre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
“Monza, 1990. Senna e Prost arrivano in conferenza stampa e rispondono pigramente ai quesiti dell’intervistatore ufficiale. Poi alza la mano Carlo Marincovich, la firma di Repubblica: “oh insomma - dice ad alta voce - non capite che la folla vi vuole bene ma n - facebook.com Vai su Facebook
A Monza arrivano le nuove guide e i musei diventano autism-friendly - Educatori e guide formati ad hoc per accogliere e rispondere alle esigenze persone autistiche nei musei della città. Secondo monzatoday.it
Ford, i corsi di guida gratis arrivano a Monza - La prima tappa italiana del «Driving Skills For Life» a Vallelunga è stata un successo. Lo riporta corriere.it