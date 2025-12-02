A Montevergine non venite nemmeno a piedi | appello dell’Abate

Tempo di lettura: 2 minuti  Il suggestivo santuario di Montevergine, arroccato sulle pendici del Monte Partenio  resta isolato dopo la frana che nella notte tra il 25 e il 26 novembre ha travolto la strada di accesso. Quattro tornanti della provinciale sono stati sommersi da fango, detriti e massi, rendendo impraticabile la salita.? Anche la storica funicolare, normalmente alternativa alla strada, è stata fermata — per il momento non è possibile raggiungere in sicurezza né la base né la vetta.  “Non venite nemmeno a piedi” — l’appello urgente dellAbate Riccardo Guariglia. Un monito che arriva in un momento di forte isolamento per la comunità monastica: il Santuario è attualmente inaccessibile, e tutte le attività – religiose e di accoglienza – sono sospese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

