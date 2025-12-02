A Milano apre il mercatino di Natale in piazza Duomo

Ilgiorno.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre alle 78 baite, ci saranno gli spettacoli di magia, i giocolieri, la musica degli zampognari e la presenza ufficiale delle mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 Tina e Milo (video SalmoiragoAnsa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

a milano apre il mercatino di natale in piazza duomo

© Ilgiorno.it - A Milano apre il mercatino di Natale in piazza Duomo

Approfondisci con queste news

Sotto il Duomo come in Nord Europa: apre il mercatino di Natale. La magia delle feste in 78 baite di legno - Il sindaco Sala: “Adesso viviamo il Natale, poi dal ritorno delle vacanze lavoreremo sull'imbandieramento di Milano" per le Olimpiadi Invernali. Come scrive ilgiorno.it

Mercatino di Natale in Duomo a Milano: il 2 dicembre l’inaugurazione ufficiale - L'iniziativa come ogni anno animerà il centro di Milano con decine di bancarelle, prodotti artigianali, specialità enogastronomiche e addobbi natalizi ... Riporta legnanonews.com

milano apre mercatino nataleNatale 2025 a Milano, villaggi, mercatini, tram e piste da ghiaccio: le esperienze da non perdere - Milano, 2 dicembre 2025 – La città si è riempita di lucine, festoni, decorazioni, ghirlande. Si legge su msn.com

milano apre mercatino nataleTutti i mercatini e i villaggi di Natale a Milano: date, indirizzi, che cosa vedere - Dalle casette di legno in Piazza Duomo al Villaggio delle Meraviglie, tutto quello che c'è da vedere (e dove) a Milano sotto Natale ... Da milanotoday.it

milano apre mercatino nataleA Milano si accende il Natale: dagli «Oh Bej! Oh Bej!» al mercatino in Duomo, alle «meraviglie» per i più piccoli - Nel segno della tradizione, gli appuntamenti del Natale milanese, a partire dalla Fiera degli Oh Bej! milano.corriere.it scrive

milano apre mercatino nataleI mercatini di Natale più belli d'Italia (con le date 2025) - Dai piccoli borghi alle grandi piazze cittadine, dove, quando e quali sono i mercatini di Natale 2025 più belli d'Italia ... Secondo grazia.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Apre Mercatino Natale