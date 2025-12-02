A Milano apre il mercatino di Natale in piazza Duomo
Oltre alle 78 baite, ci saranno gli spettacoli di magia, i giocolieri, la musica degli zampognari e la presenza ufficiale delle mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 Tina e Milo (video SalmoiragoAnsa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
