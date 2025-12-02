A Miami si spartisce l’Ucraina | il condominio russo-americano travestito da realismo

Roma, 2 dic – A Miami non sta andando in scena un negoziato multilaterale, bensì la prova generale di un nuovo ordine europeo scritto sopra la testa dell’Europa. Donald Trump punta a chiudere il conflitto ucraino con un accordo rapido e doloroso: cessione di territori a Mosca, congelamento del fronte, stabilità di facciata. È la “pace” che circola da mesi nelle conversazioni riservate e che il Cremlino ha sempre considerato l’obiettivo minimo della sua invasione. Putin del resto lo ha ripetuto sistematicamente: non arretrerà finché non avrà il controllo pieno del Donbass. Il punto quindi non è più come fermare la guerra, ma quanto si imporrà pur di poter dichiarare che è finita. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

