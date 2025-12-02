A Londra il lusso rallenta? Non per Brunello Cucinelli
Londra è la metropoli con il più alto tasso di miliardari al mondo. Ma anche i ricchi piangono, o quantomeno non spendono: da mesi le boutique del lusso, nella Capitale britannica, sono vuote; Harrods e Selfridges, i famosi grandi magazzini, vanno male; i numeri di tutte le maison sono molto al di sotto del budget. Tutto insomma lascia presagire che non sarà un Natale sfavillante. Ma c’è chi è refrattario alla crisi in corso e alla bolla del lusso che sta esplodendo. È Brunello Cucinelli. Il re del cashmere (ma ora fa di tutto, dai profumi alle scarpe, fino agli occhiali con un fatturato che nel 2024 è cresciuto del 12,2 per cento raggiungendo 1,27 miliardi) si è appena lanciato in una mirabolante operazione immobiliare. 🔗 Leggi su Lettera43.it
