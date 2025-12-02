A Linguaglossa si rinnova l' appuntamento con la casetta di Babbo Natale
Anche quest’anno a Linguaglossa si rinnova l’atteso appuntamento con “Babbo Natale Etnesis”. Franco Maugeri, da oltre dieci anni, dedica il suo tempo ai bambini e alla comunità, accogliendoli nella speciale casetta di Babbo Natale allestita all’interno della Pro Loco, in piazza Annunziata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
