A Linguaglossa si rinnova l' appuntamento con la casetta di Babbo Natale

Cataniatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno a Linguaglossa si rinnova l’atteso appuntamento con “Babbo Natale Etnesis”. Franco Maugeri, da oltre dieci anni, dedica il suo tempo ai bambini e alla comunità, accogliendoli nella speciale casetta di Babbo Natale allestita all’interno della Pro Loco, in piazza Annunziata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

