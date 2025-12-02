A Lecco serviti ogni mese 1.600 pasti per le persone in difficoltà

Sono più di 1.600 i pasti che la Casa della Carità di Lecco eroga ogni mese. In un anno, più di 19mila. A usufruirne sono ben 900 persone.Si tratta del servizio più conosciuto, ma l’offerta della Casa della Carità di Lecco è ampia e, grazie all’impegno quotidiano di oltre duecento tra operatori e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

