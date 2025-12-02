A Genova i lavoratori dell' ex Ilva occupano Ponte San Giorgio La lettera a Meloni

AGI - Sono arrivati sul ponte San Giorgio di Genova - quello ricostruito dopo il crollo del Morandi - gli operai dell'ex Ilva in sciopero per chiedere di ritirare il "piano corto" di ridimensionamento, sbloccare l'invio dei materiali allo stabilimento di Cornigliano. Il lungo corteo di lavoratori, oltre mille in piazza nel secondo giorno di mobilitazioni a Genova, si è diretto prima verso l'aeroporto e dopo un presidio alle partenze si è rimesso in marcia questa volta in direzione dell'autostrada A10. Al momento il presidio con blocco del traffico occupa la parte centrale del viadotto sulla carreggiata diretta verso Genova Ovest. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Genova i lavoratori dell'ex Ilva occupano Ponte San Giorgio. La lettera a Meloni

Leggi anche questi approfondimenti

La manifestazione dei lavoratori ex Ilva è arrivata all'aeroporto, occupandolo. "Un messaggio per il governo, difenderemo l'industria a Genova" Leggi gli aggiornamenti: https://shorturl.at/PiEUu - facebook.com Vai su Facebook

Genova, corteo lavoratori ex Ilva e Ansaldo blocca l’aeroporto e il casello autostradale ilsole24ore.com/art/lavoratori… Vai su X

Ex Ilva, i lavoratori scioperano a oltranza. Genova paralizzata, forte messaggio al governo - Le organizzazioni dei metalmeccanici di Taranto di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Usb hanno proclamato dalle 12 di oggi uno sciopero a oltranza ... Riporta affaritaliani.it

I lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, e così sono ricominciate grosse proteste ... ilpost.it scrive

Ex Ilva a Genova, gli operai continuano il blocco. Strade chiuse e viabilità alternativa - Genova – Dopo la giornata di protesta di ieri, gli operai dell’ex Ilva continuano il blocco a Cornigliano contro il piano del governo. Come scrive ilsecoloxix.it

Sciopero operai ex Ilva Genova, aeroporto bloccato - I lavoratori in sciopero dell'ex Ilva di Genova Cornigliano e di Ansaldo Energia hanno bloccato l'area "partenze" dell'aeroporto di Genova "Cristoforo Colombo" collocando davanti alle porte una pala ... Secondo tg24.sky.it

Ex Ilva, lavoratori in corteo verso l'aeroporto con Ansaldo e Fincantieri: "Genova lotta per la sua industria" - Sindacati chiedono "risposte chiare dal governo e un coinvolgimento diretto del presidente Meloni" Una giornata di mobilitazione unitaria per difendere il futuro industriale della città e del Paese. Secondo telenord.it

Lavoratori ex Ilva di Genova occupano l'area 'partenze' dell'aeroporto, poi in marcia verso l'autostrada - I lavoratori dell'ex Ilva di Genova Cornigliano, ai quali sono aggiunti i lavoratori di Ansaldo Energia, anch'essi in sciopero, sono arrivati prima davanti all'aeroporto di Genova 'Cristoforo Colombo' ... Secondo ansa.it