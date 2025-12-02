A Genova i lavoratori dell' ex Ilva occupano Ponte San Giorgio La lettera a Meloni

AGI - Sono arrivati sul ponte San Giorgio di Genova - quello ricostruito dopo il crollo del Morandi - gli operai dell'ex Ilva in sciopero per chiedere di ritirare il "piano corto" di ridimensionamento, sbloccare l'invio dei materiali allo stabilimento di Cornigliano. Il lungo corteo di lavoratori, oltre mille in piazza nel secondo giorno di mobilitazioni a Genova, si è diretto prima verso l'aeroporto e dopo un presidio alle partenze si è rimesso in marcia questa volta in direzione dell'autostrada A10. Al momento il presidio con blocco del traffico occupa la parte centrale del viadotto sulla carreggiata diretta verso Genova Ovest. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Genova i lavoratori dell'ex Ilva occupano Ponte San Giorgio. La lettera a Meloni

Domani sarà un’altra giornata difficile per Genova. I lavoratori ex Ilva mantengono il presidio e domani sono attesi nuovi blocchi e disagi, mentre per giovedì potrebbe prefigurarsi lo sciopero generale dei metalmeccanici. Gli aggiornamenti: https://liguriaoggi.it/ - facebook.com Vai su Facebook

I lavoratori dell’ex Ilva occupano l’autostrada A10, Genova bloccata dlvr.it/TPb4Q5 #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

I lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, sono ricominciate grosse proteste ... Riporta ilpost.it

I lavoratori dell'ex Ilva occupano l'autostrada A10, Genova bloccata - I lavoratori dell'ex Ilva di Genova hanno occupato l'autostrada A10 entrando dal casello di Genova Aeroporto con il traffico ancora aperto. Come scrive msn.com

Ex Ilva, sciopero a oltranza a Taranto e proteste a Genova - A Genova i lavoratori Ex Ilva si sono riuniti in assemblea fino alle 9 per poi partire con un corteo lungo le strade del ponente. Scrive adnkronos.com

Ex Ilva, lavoratori occupano l’aeroporto di Genova, nuovo sciopero a Taranto - Nuova giornata di proteste dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Genova che, dopo aver trascorso la notte nel presidio permanente allestito ... Da ildiariodellavoro.it

Ex Ilva, Bucci a Cornigliano: "I soldi ci sarebbero, ma sono bloccati dalla legge europea. I lavoratori: "La nostra lotta continua" - Sindacati chiedono "risposte chiare dal governo e un coinvolgimento diretto del presidente Meloni" Una giornata di mobilitazione unitaria per difendere il futuro industriale della città e del Paese. Segnala telenord.it

Sciopero operai ex Ilva Genova, aeroporto bloccato - I lavoratori in sciopero dell'ex Ilva di Genova Cornigliano e di Ansaldo Energia hanno bloccato l'area "partenze" dell'aeroporto di Genova "Cristoforo Colombo" collocando davanti alle porte una pala ... Scrive tg24.sky.it