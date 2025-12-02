A Fiumicino l’incontro Scali di Vita – Quando la violenza interrompe il viaggio
Fiumicino, 2 dicembre 2025 – La parità di genere rappresenta per Airport Handling un valore fondante, certificato secondo la norma UNIPdR 125:2022. Un riconoscimento importante, che però non esaurisce l’impegno dell’azienda: il rispetto, l’inclusione e la tutela delle persone devono tradursi in azioni reali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e responsabile. Questi i temi trattati durante il convegno, “ Scali di Vita – Quando la violenza interrompe il viaggio ”, un incontro dedicato alla cultura della prevenzione, alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza contro le donne, organizzato con l’intervento della criminologa Gabriella Marano e la testimonianza di Andrea Carnevale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
