A due passi dal fiume di Bassano del Grappa c’è un inaspettato cocktail bar d’avanguardia

Gamberorosso.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di una città policentrica per vocazione, il Palazzo delle Misture custodisce un sapere raro: bere miscelato che sfida la geografia e celebra l’eredità di un’Italia fatta di borghi luminosi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

due passi fiume bassanoLanciano il guinzaglio al cucciolo di capriolo caduto nelle acque del fiume Brenta e lo salvano. L'esperienza di un papà e della sua bambina - Siamo a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, lungo il corso del fiume Brenta all'altezza del Parco delle Antiche Prese Irrigue e delle Centrali Idroelettriche. Si legge su ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Due Passi Fiume Bassano