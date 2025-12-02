A dicembre 2025 arrivano su Netflix Prime e le altre piattaforme molti film belli | su Apple Tv+ c' è l’adrenalinico F1 con Brad Pitt

Rombi di motore, auto lanciate a tutta velocità, accelerazioni improvvise. Un sonoro pazzesco e Brad Pitt perfetto nel ruolo della “vecchia” gloria di Formula 1 che rientra in pista. Arriva, su Apple TV+, F1 di Joseph Kosinski, ovvero il blockbuster dell’estate scorsa. Da vedere inoltre sulle varie piattaforme: il nuovo capitolo della saga Knives Out, Wake Up Dead Man con Daniel Craig (su Netflix dal 12 dicembre), After the Hunt di Luca Guadagnino (già disponibile su Prime Video), La trama fenicia di Wes Anderson (22 dicembre, Sky Cinema e NOW) e molto altro Non vi bastano i titoli che abbiamo scelto e recensiamo qui? Vi ricordiamo che su Prime Video è già disponibile l’interessante Hedda di Nia DaCosta, ispirato a Ibsen, con Thessa Thompson. 🔗 Leggi su Amica.it

