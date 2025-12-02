A Dalmine il primo negozio bergamasco della catena Tuttigiorni | Mancava un supermercato

Dalmine. È stato inaugurato nella mattina di giovedì, 27 novembre, il nuovo negozio “Tuttigiorni” a Sforzatica di Dalmine, nei locali dove poco più di un anno fa aveva chiuso il supermercato Crai in viale Natale Betelli. Si tratta della seconda apertura della catena format everyday low price di Crai in Lombardia dopo quella di Erba in provincia di Como. In Italia è già il 12° store inaugurato. Quello di Dalmine ospita circa 600 metri quadri di superficie di vendita, offre lavoro a 24 persone e un’apertura, ogni giorno, prolungata fino alle 22. Il taglio del nastro “È sempre un piacere vedere realtà che scelgono di investire sul nostro territorio, soprattutto in servizi strategici come questo – dichiara Tommaso Perani, assessore al Commercio del Comune di Dalmine -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it