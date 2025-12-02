A Cividale la mostra 7 mari e 21 tempi verbali Grammatica di cammino e permanenza
Sarà inaugurata martedì 10 dicembre, negli spazi del Curtîl di Firmine in via Alessandro Manzoni 4 a Cividale del Friuli alle 10, la mostra fotografica “7 mari e 21 tempi verbali. Grammatica di cammino e permanenza”.L’esposizione – visitabile gratuitamente fino all’8 gennaio – raccoglie gli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il nostro meraviglioso Tempietto Longobardo oggi apre al pubblico dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il Tempietto si trova all'interno del Monastero di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli che ospita anche la bellissima mostra di Ivan Theimer. Ricordia - facebook.com Vai su Facebook