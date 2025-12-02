A Cividale la mostra 7 mari e 21 tempi verbali Grammatica di cammino e permanenza

Sarà inaugurata martedì 10 dicembre, negli spazi del Curtîl di Firmine in via Alessandro Manzoni 4 a Cividale del Friuli alle 10, la mostra fotografica “7 mari e 21 tempi verbali. Grammatica di cammino e permanenza”.L’esposizione – visitabile gratuitamente fino all’8 gennaio – raccoglie gli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it