' A Christmas Carol musical' al Teatro Metropolitan
Lunedi 8 dicembre 2025, alle ore 17.00 ed alle ore 19.00, appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania con lo spettacolo musicale 'A Christmas Carol Musical'. Per acquistare i biglietti della manifestazione è possibile cliccare sul seguente link. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
