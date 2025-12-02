A Chiaia una settimana tra moda su misura e gioielli scultura

Per una settimana di dicembre, nel cuore di Napoli, moda sartoriale e gioielli d’autore si incontrano in un temporary shop dal titolo Fili di connessione, progetto nato dall’intesa creativa tra Rosa Di Marzio e Rita Pinto, anime dei brand Twigghy e Pilar. Un temporary shop che intreccia percorsi creativi Da lunedì 1 a domenica 7 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A Chiaia una settimana tra moda su misura e gioielli scultura

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

DAL 1 ALL’8 DICEMBRE La settimana più attesa dell’anno è ufficialmente iniziata! 50% DI SCONTO SU TUTTI I LAVORI TECNICI Schiariture Wella tonalizzante wella Cheratina Sostegno ?colpi di sole Affidati ai nostri esperti per un risultat - facebook.com Vai su Facebook

Come Milano diventò la capitale italiana della moda - Sono circa quaranta le città nel mondo che ospitano settimane della moda, da Copenaghen a Rio de Janeiro a Seul. Come scrive ilpost.it

Settimana della Moda a Milano, a Palazzo Citterio la mostra sui 60 anni di Vogue Italia - Mentre sta per cominciare a Milano la Settimana della Moda, a Palazzo Citterio si inaugura una mostra su Vogue Italia, che apparve nel 1964 e, celebrando il made in Italy nel mondo, quest'anno ... Segnala rainews.it

Settimana della Moda a Milano: dal 17 al 23 settembre la città «festeggia» anniversari importanti (e grandi ritorni) - Dal 17 al 23 settembre torna la Milano Fashion Week: 173 gli appuntamenti in previsti in città, tra sfilate, presentazioni ed eventi. Come scrive milano.corriere.it

Lusso, la settimana della moda a Milano tra marron glacé da 50 euro e shopping selvaggio - Nella Milano della Fashion week 2025 c'è chi trascorre le giornate nel segno del lusso senza badare a spese. Secondo tgcom24.mediaset.it

Moda: Belvedere di Palazzo Lombardia aperto nel fine settimana - In occasione della settimana della moda, sabato e domenica è prevista una apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia dove sarà possibile vedere non solo il panorama sulla città dal ... Secondo ansa.it

Moda: Blazy debutta per Chanel alla settimana della moda - belga Matthieu Blazy debutterà oggi in uno degli incarichi più ambiti del mondo della moda, quando farà uscire, per la prima volta, le sue modelle in ... Come scrive ansa.it