a chiaia una settimana tra moda su misura e gioielli scultura

Per una settimana di dicembre, nel cuore di Napoli, moda sartoriale e gioielli d’autore si incontrano in un temporary shop dal titolo Fili di connessione, progetto nato dall’intesa creativa tra Rosa Di Marzio e Rita Pinto, anime dei brand Twigghy e Pilar. Un temporary shop che intreccia percorsi creativi Da lunedì 1 a domenica 7 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

