A che ora partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer oggi nell’individuale di Oestersund 2025 | n di pettorale tv streaming

Saranno cinque le azzurre al via della 15 km individuale femminile di Oestersund, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, martedì 2 dicembre, l’azione scatterà alle ore 15.30, e saranno 106 le atlete in gara. LA DIRETTA LIVE DELL’INDIVIDUALE FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 15.30 Tra le cinque italiane in gara ci saranno, ovviamente, anche Lisa Vittozzi, inserita nel secondo gruppo, con il pettorale numero 31, che scatterà alle ore 15:45:30, e Dorothea Wierer, inserita nel gruppo rosso, con il pettorale numero 64, che sarà al via alle ore 16:02:00. La diretta tv della 15 km individuale femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
