A che ora lo sci alpino oggi prima prova discesa Beaver Creek 2025 | startlist tv pettorali degli italiani

Oggi, martedì 2 dicembre, prenderà il via la lunga settimana sulle nevi di Beaver Creek (USA), relativamente alla Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Gli uomini-jet saranno chiamati a studiare le traiettorie e a comprendere le caratteristiche della neve sulla Birds of Prey. A partire dalle 19.15 italiane, inizierà la prima prova cronometrata di discesa. Un assaggio utile per gli atleti, che lavoreranno fianco a fianco coi tecnici anche per mettere a punto nel migliore dei modi i materiali, aspetto sempre più determinante. Nella passata stagione, in discesa fu grande festa svizzera con la doppietta firmata da Justin Murisier e Marco Odermatt, a precedere il sorprendente sloveno Miha Hrota t.

