A che ora il biathlon oggi in tv individuale 15 km Oestersund 2025 | programma tv startlist streaming
Oggi, martedì 2 dicembre, alle ore 15.30, andrà in scena, nell’ambito della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia, la 15 km individuale femminile, nella quale saranno 106 le atlete complessivamente al via. L’ Italia sarà protagonista con cinque azzurre: a difendere i colori del Bel Paese saranno, infatti, Michela Carrara, che scatterà con il pettorale numero 23, Samuela Comola, con il 28, Lisa Vittozzi, con il 31, Dorothea Wierer, con il 64, ed Hannah Auchentaller, con il 76. La diretta tv della 15 km individuale femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Proponiamo i risultati ottenuti in Coppa del Mondo oggi (domenica 30 novembre) dagli atleti FVG. In coda, i principali piazzamenti dei nostri corregionali in altre gare internazionali. BIATHLON 2 Lisa Vittozzi (Staffetta mista, Oestersund-SWE) SCI DI FONDO 11 - facebook.com Vai su Facebook
QUALCUNO HA DETTO… … biathlon? Sì, perché oggi decolla la prima tappa stagionale della Coppa del Mondooooo! Lisa Vittozzi torna in azione e guida il gruppo degli 11 azzurri in gara in Svezia! Le staffette femminili e maschili ci faranno compagni Vai su X
A che ora il biathlon oggi in tv, individuale 15 km Oestersund 2025: programma, tv, startlist, streaming - 30, andrà in scena, nell'ambito della prima tappa della Coppa del Mondo 2025- Lo riporta oasport.it
Startlist individuale femminile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane - Prosegue il programma di gare ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025- Secondo oasport.it
Biathlon, il calendario e il programma della stagione 2025-2026: quando e dove vedere le gare - In Svezia, a Oestersund, inizia la stagione che avrà il suo clou a Milano Cortina 2026. Come scrive today.it
Biathlon, staffetta mista a Oestersund (Svezia): Italia 2^, vince la Francia - Dopo quello nella staffetta femminile, è un'altra staffetta (questa volta mista) a salire ancora ... sport.sky.it scrive