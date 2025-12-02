A Catania una donna al vertice del clan Santapaola-Ercolano | arrestata Grazia Santapaola
AGI - Dalla fortezza di Cosa Nostra catanese emerge il ruolo di vertice di una donna dal cognome blasonato e che per la prima volta avrebbe dato prova del pieno esercizio del suo potere. È questo un fatto che ai piedi dell' Etna ha una evidenza rilevantissima. Grazia Santapaola, arrestata dai carabinieri del Ros, è cugina del vertice storico della famiglia catanese, Benedetto Santapaola, e moglie di Salvatore Amato, già a capo del gruppo Ottantapalmi, attivo all'interno dei Santapaola-Ercolano. In base alle indagini coordinate dalla procura etnea, l'indagata per il reato di 416 bis, non avrebbe agito semplicemente come moglie e parente di vertici del gruppo criminale, ma avrebbe volutamente rivestito il ruolo di molto più di un'affiliata, esercitando il potere mafioso derivante dalla sua appartenenza alla 'famiglia di sangue'. 🔗 Leggi su Agi.it
