A Catania una donna al vertice del clan Santapaola-Ercolano | arrestata Grazia Santapaola

Agi.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Dalla fortezza di  Cosa Nostra catanese  emerge il ruolo di vertice di una  donna  dal cognome blasonato e che per la prima volta avrebbe dato prova del pieno esercizio del suo  potere. È questo un fatto che ai piedi dell' Etna  ha una evidenza rilevantissima. Grazia Santapaola, arrestata dai carabinieri del Ros, è cugina del vertice storico della famiglia catanese,  Benedetto Santapaola, e moglie di  Salvatore Amato, già a capo del gruppo Ottantapalmi, attivo all'interno dei  Santapaola-Ercolano. In base alle indagini coordinate dalla procura etnea, l'indagata per il reato di 416 bis, non avrebbe agito semplicemente come moglie e parente di vertici del gruppo criminale, ma avrebbe volutamente rivestito il ruolo di molto più di un'affiliata, esercitando il  potere mafioso  derivante dalla sua appartenenza alla 'famiglia di sangue'. 🔗 Leggi su Agi.it

a catania una donna al vertice del clan santapaola ercolano arrestata grazia santapaola

© Agi.it - A Catania una donna al vertice del clan Santapaola-Ercolano: arrestata Grazia Santapaola

Leggi anche questi approfondimenti

catania donna vertice clanGrazia Santapaola arrestata a Catania: gestiva affari mafiosi del clan - I carabinieri del Ros hanno arrestato Grazia Santapaola, cugina del noto capomafia ergastolano Benedetto Santapaola e moglie del boss Salvatore Amato, ... Secondo sicilianews24.it

catania donna vertice clanMafia a Catania, arrestata Grazia Santapaola: gli affari del clan - Ed è a carico di Grazia Santapaola indagata per il reato di associazione di tipo mafioso. Si legge su livesicilia.it

Catania, colpo al clan Santapaola: arrestata “figura autorevole” - I carabinieri del Ros hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, a carico di Grazia Santapaola indagata ... catanianews.it scrive

catania donna vertice clanMafia, arrestata Grazia Santapaola: una donna a capo del clan. «Ruolo attivo nella gestione delle attività criminali» - I carabinieri del Ros hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nei confronti di Grazia ... Scrive msn.com

catania donna vertice clanCatania. Arrestata Grazia Santapaola: per la DDA avrebbe avuto un ruolo operativo nel clan - Su delega di questa Procura Distrettuale, i carabinieri del ROS hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G. Da libertasicilia.it

catania donna vertice clanUna donna al comando del clan, arrestata Grazia Santapaola: è la cugina del boss Nitto - Cugina del vertice storico della famiglia mafiosa catanese, Benedetto Santapaola, e moglie di Salvatore Amato, già a capo del gruppo Ottantapalmi ... Scrive grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Donna Vertice Clan