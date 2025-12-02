A Catania dal 5 dicembre torneranno le Stelle di Natale AIL

Dal 5 all’8 dicembre torna nel capoluogo etneo, così come in oltre 4000 piazze in Italia, l’appuntamento con l’iniziativa Stelle di Natale AIL per raccogliere fondi da destinare ai pazienti ematologici. L’attività è promossa dalla sezione catanese di AIL e la cifra raccolta verrà impiegata per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

