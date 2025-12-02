A Catania dal 5 dicembre torneranno le ‘Stelle di Natale AIL 2025’

Dayitalianews.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS «ILLUMINIAMO INSIEME IL BUIO PERCORSO DI CURA PER I PAZIENTI EMATOLOGICI» #seguilastella e aiuta migliaia di persone a guardare lontano CATANIA –  Dal 5 all’8 dicembre torna nel capoluogo etneo, così come in oltre  4000 piazze in Italia, l’appuntamento con l’iniziativa  Stelle di Natale AIL  per raccogliere fondi da destinare ai pazienti ematologici. L’attività è promossa dalla sezione catanese di AIL e la cifra raccolta verrà impiegata per sostenere la ricerca scientifica, aiutare l’ematologia del  Policlinico  e dell’ ARNAS Garibaldi, finanziare il servizio di cure domiciliari, il servizio di psicologia per i pazienti e i loro familiari e i progetti di assistenza ai pazienti ematologici e i loro familiari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

a catania dal 5 dicembre torneranno le 8216stelle di natale ail 20258217

© Dayitalianews.com - A Catania, dal 5 dicembre, torneranno le ‘Stelle di Natale AIL 2025’

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dal 2 novembre torneranno a volerci 3 ore per spostarsi in treno tra Catania e Palermo, invece che 5 o 6 - Da domenica 2 novembre tornerà possibile spostarsi in treno tra Catania e Palermo, perché è stato completato il doppio binario nei 38 chilometri tra Bicocca, una frazione di Catania, e Catenanuova, ... Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Catania 5 Dicembre Torneranno