A Catania dal 5 dicembre torneranno le ‘Stelle di Natale AIL 2025’

#seguilastella e aiuta migliaia di persone a guardare lontano CATANIA – Dal 5 all'8 dicembre torna nel capoluogo etneo, così come in oltre 4000 piazze in Italia, l'appuntamento con l'iniziativa Stelle di Natale AIL per raccogliere fondi da destinare ai pazienti ematologici. L'attività è promossa dalla sezione catanese di AIL e la cifra raccolta verrà impiegata per sostenere la ricerca scientifica, aiutare l'ematologia del Policlinico e dell' ARNAS Garibaldi, finanziare il servizio di cure domiciliari, il servizio di psicologia per i pazienti e i loro familiari e i progetti di assistenza ai pazienti ematologici e i loro familiari.

