A Casoli la presentazione di La prima guerra civile dello storico e giornalista Gianni Oliva

Venerdì 5 dicembre, alle ore 17.30, al cinema teatro comunale di Casoli, c'è la presentazione di “La prima guerra civile”, il volume dello storico e giornalista Gianni Oliva.L'autore offrirà una nuova interpretazione del brigantaggio postunitario, proponendo una ricostruzione approfondita della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

