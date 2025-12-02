A Carmiano tra devozione e ritualità torna la festa dell’Immacolata

CARMIANO – Carmiano festeggia l'Immacolata Concezione domenica 7 e lunedì 8 dicembre: la celebrazione della “Madonna Nostra” consolida nel piccolo centro salentino c un'antica occasione di forte devozione e ritualità.Nel programma spiccano la sagra della puccia dell’Immacolata (domenica 7 e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it