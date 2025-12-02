A Bari l' evento aspettando san Nicola | le origini del dono

ASPETTANDO SAN NICOLA .“Le Origini del Dono”5 dicembre 2025, ore 17.30Piazza San Nicola – BariI Padri Domenicani, in collaborazione con il Comitato “San Nicola”, le Associazioni della Città Vecchia e la Compagnia Teatrale Formediterre, presentano: ASPETTANDO SAN NICOLA . “Le Origini del Dono”, un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Bari, l'evento "Aspettando San Nicola - Le Origini del Dono" in Piazza San Nicola - I Padri Domenicani, in collaborazione con il Comitato "San Nicola", le Associazioni della Citta Vecchia e la Compagnia Teatrale Formediterre, presentano: "Aspettando San Nicola - giornaledipuglia.com scrive

La festa di San Nicola, avvio al freddo: l’esposizione della statua e le luci rinnovano il rito - Il freddo e la pioggia hanno condizionato l'avvio della festa del “San Nicola dei baresi”. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Bari, in arrivo 800 fedeli ucraini per il pellegrinaggio sulla tomba di San Nicola - Domani, come ogni anno all’avvicinarsi delle celebrazioni per San Nicola, i fedeli ucraini che vivono in Italia raggiungeranno in pellegrinaggio la città di Bari dove sono attesi in circa 800 cittadin ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, torna a splendere l’Albero di Natale in memoria di Sandro Ambrosi - Sarà il primo ad illuminarsi in città, davanti alla Basilica di San Nicola. Secondo trmtv.it

Il primo San Nicola da sindaco di Bari. Leccese: «Emozione fortissima. Un evento che unisce tutti» - Il sindaco Vito Leccese indosserà per la prima volta la fascia tricolore al seguito della Caravella e si racconta tra ricordi del passato ... Segnala quotidianodipuglia.it

Torna il Bari Piano festival, primo evento sul sagrato di San Nicola - Partirà il prossimo 22 agosto il calendario dell'ottava edizione del Bari piano festival, sotto la direzione artistica di Emanuele Arciuli. Da rainews.it