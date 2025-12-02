A 3 punti dalla vetta Sansovini | Adesso la Sangustese è più convinta dei propri mezzi

"Non c’è stata una chiave vera e propria per spiegare la vittoria a Tolentino se non il nostro modo di difenderci e di aiutarci l’uno con l’altro". Marco Sansovini (foto), tecnico della Sangiustese, commenta la vittoria in trasferta contro i cremisi. "Mi ha soddisfatto – aggiunge – la fase difensiva molto attenta. Abbiamo affrontato un avversario che gioca bene, che abbiamo sofferto nel suo palleggio anche in modo marcato, però ci siamo difesi bene, con ordine e siamo poi ripartiti con efficacia segnando tre gol. È una vittoria che ci dà consapevolezza dei nostri mezzi". Adesso la Sangiustese è seconda a 3 punti dalla capolista Fermana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

