A 3 punti dalla vetta Sansovini | Adesso la Sangustese è più convinta dei propri mezzi
"Non c’è stata una chiave vera e propria per spiegare la vittoria a Tolentino se non il nostro modo di difenderci e di aiutarci l’uno con l’altro". Marco Sansovini (foto), tecnico della Sangiustese, commenta la vittoria in trasferta contro i cremisi. "Mi ha soddisfatto – aggiunge – la fase difensiva molto attenta. Abbiamo affrontato un avversario che gioca bene, che abbiamo sofferto nel suo palleggio anche in modo marcato, però ci siamo difesi bene, con ordine e siamo poi ripartiti con efficacia segnando tre gol. È una vittoria che ci dà consapevolezza dei nostri mezzi". Adesso la Sangiustese è seconda a 3 punti dalla capolista Fermana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Partita F O L L E ad Anoeta Il Villarreal è a due punti dalla vetta Segui #LaLiga su #DAZN Vai su X
La Fiorini Pesaro Rugby guadagna 2 punti sul campo dei Caimani Viadana, mantiene la vetta della classifica ma viene raggiunta da Casale e Tarvisium ? https://www.radioincontro.com/pareggio-a-viadana-per-la-fiorini-pesaro-rugby.html - facebook.com Vai su Facebook
A 3 punti dalla vetta. Sansovini: "Adesso la Sangustese è più convinta dei propri mezzi» - "Non c’è stata una chiave vera e propria per spiegare la vittoria a Tolentino se non il nostro modo di ... Si legge su sport.quotidiano.net
Tornano Politano e Buongiorno, Cronache di Napoli: "Caccia ai 3 punti per restare in vetta" - Caccia ai 3 punti per restare al comando" scrive Cronache di Napoli in prima pagina quest'oggi. Come scrive tuttomercatoweb.com