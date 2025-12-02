80 autori | No libri neofasciti a Fiera

16.00 Protesta di una parte del mondo culturale per la conferma della partecipazione di Passaggio al Bosco, casa editrice considerata di area neofascista, alla Fiera 'Più libri più liberi' in programma a Roma dal 4 all'8 dicembre. Oltre 80 tra autori, editori e personalità culturali e dello spettacolo, hanno firmato una lettera all'Aie per chiedere spiegazioni sulla presenza di libri "neofascisti" alla Fiera. Tra i firmatari dell'appello, appaiono Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Anna Foa, Zerocalcare e Caparezza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L'appello di 80 autori contro i libri neofascisti a Più Libri Più Liberi. Da Scurati a Zerocalcare a Raimo, Caparezza e Barbero #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Appello di 80 autori contro Passaggio al Bosco a Più Libri Più Liberi: “Testi che esaltano il fascismo”. Il no dell'Aie - Ci sono Alessando Barbero e Anna Foa, Antonio Scurati e Zerocalcare fra i firmatari della protesta contro la casa editrice. Scrive huffingtonpost.it

Appello di 80 autori contro la presenza di Passaggio al Bosco a Più libri più liberi - Ottanta autori, tra cui Anna Foa, Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Zerocalcare, Christian Raimo e Caparezza, hanno firmato un appello rivolto agli organizzatori della fiera Più libri più liberi ... Riporta altarimini.it

Ottanta autori e i testi neofascisti a “Più Libri Più Liberi”. Da Barbero a Zero Calcare contro Passaggio al bosco - La lettera aperta è stata firmata anche da Anna Foa, Antonio Scurati e Anna Foa ... Segnala quotidiano.net

L'appello di 80 autori contro i libri neofascisti a Più Libri Più Liberi - Preoccupazione e sconcerto nel mondo della cultura. Da ansa.it

Più Libri Più Liberi, appello di 80 autori contro testi neofascisti - Polemiche per la presenza tra gli stand della fiera romana dell'editoria di una casa editrice nota per la sua ispirazione di estrema destra. Secondo tg24.sky.it

L’appello di Barbero, Zerocalcare e altri autori: “No a un editore fascista a Più libri più liberi” - Prosegue la polemica sulla presenza di “Passaggio al bosco” con uno stand nella fiera: alcuni ospiti scrivono agli organizzatori ... Come scrive repubblica.it