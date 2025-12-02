80 autori | no libri neofascisti a Fiera

16.00 Protesta di una parte del mondo culturale per la conferma della partecipazione di Passaggio al Bosco, casa editrice considerata di area neofascista, alla Fiera 'Più libri più liberi' in programma a Roma dal 4 all'8 dicembre. Oltre 80 tra autori, editori e personalità culturali e dello spettacolo, hanno firmato una lettera all'Aie per chiedere spiegazioni sulla presenza di libri "neofascisti" alla Fiera. Tra i firmatari dell'appello, appaiono Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Anna Foa, Zerocalcare e Caparezza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

L'appello di 80 autori contro i libri neofascisti a Più Libri Più Liberi. Da Scurati a Zerocalcare a Raimo, Caparezza e Barbero #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Appello di 80 autori contro Passaggio al Bosco a Più Libri Più Liberi: “Testi che esaltano il fascismo”. Il no dell'Aie - Ci sono Alessando Barbero e Anna Foa, Antonio Scurati e Zerocalcare fra i firmatari della protesta contro la casa editrice. Riporta huffingtonpost.it

Da Barbero a Zerocalcare, 80 autori contro partecipazione editore neofascista a Più libri più liberi - Tra gli stand previsti c'è ‘Passaggio al Bosco‘, una “casa editrice", scrivono nella lettera, "il cui catalogo si basa in larga parte sull’esaltazione di esperienze e figure fondanti del pantheon nazi ... Come scrive rainews.it

Ottanta autori contro i testi neofascisti a “Più Libri Più Liberi”. Da Barbero a Zerocalcare le critiche su “Passaggio al bosco” - La lettera aperta è stata firmata anche da Anna Foa, Antonio Scurati e Anna Foa ... Come scrive quotidiano.net

Appello di 80 autori contro la presenza di Passaggio al Bosco a Più libri più liberi - Ottanta autori, tra cui Anna Foa, Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Zerocalcare, Christian Raimo e Caparezza, hanno firmato un appello rivolto agli organizzatori della fiera Più libri più liberi ... Segnala altarimini.it

L'appello di 80 autori contro i libri neofascisti a Più Libri Più Liberi - Preoccupazione e sconcerto nel mondo della cultura. ansa.it scrive

Più Libri Più Liberi, appello di 80 autori contro testi neofascisti - Polemiche per la presenza tra gli stand della fiera romana dell'editoria di una casa editrice nota per la sua ispirazione di estrema destra. Segnala tg24.sky.it