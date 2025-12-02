7 miti beauty sulle donne incinte Cosa c’è di vero e cosa no
La gravidanza è una condizione oggetto di tanti miti, pregiudizi e luoghi comuni. Tante le ragioni dietro questo approccio culturale nei confronti di un periodo nel quale si verificano profondi cambiamenti. Tra i più evidenti ci sono quelli che interessano la pelle e, di conseguenza, l’aspetto delle gestanti. Questa particolarità scatena tutta una serie di reazioni per cui si tende, da una parte, a criticare una donna che si prende cura del proprio aspetto durante la gravidanza (esasperando quanto già avviene normalmente) e, dall’altra, a sostenere la pericolosità di alcuni trattamenti di bellezza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
