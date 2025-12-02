6,3 milioni di spettatori per la 13ª giornata di Serie A Roma-Napoli la gara più vista

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 13 turni di campionato gli spettatori totali rispetto alla scorsa stagione sono aumentati del 20%: risultato importante per la piattaforma di streaming sportivo e per il calcio italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

