6,3 milioni di spettatori per la 13ª giornata di Serie A Roma-Napoli la gara più vista
Dopo 13 turni di campionato gli spettatori totali rispetto alla scorsa stagione sono aumentati del 20%: risultato importante per la piattaforma di streaming sportivo e per il calcio italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
