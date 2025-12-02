600 sassi dipinti nel Presepe di Rioveggio | minuzioso lavoro di Duilio Camarlinghi

A Rioveggio torna l’atteso Presepe di Sassi dipinti di Duilio Camarlinghi, instancabile volontario del Comune di Monzuno. Quest’anno la nativita? di Gesu? Bambino e? rappresentata su oltre 600 pietre, raccolte - previa autorizzazione - nei torrenti Setta e Sambro e decorati con le immagini del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

