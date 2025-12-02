600 sassi dipinti nel Presepe di Rioveggio | minuzioso lavoro di Duilio Camarlinghi

Bolognatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rioveggio torna l’atteso Presepe di Sassi dipinti di Duilio Camarlinghi, instancabile volontario del Comune di Monzuno. Quest’anno la nativita? di Gesu? Bambino e? rappresentata su oltre 600 pietre, raccolte - previa autorizzazione - nei torrenti Setta e Sambro e decorati con le immagini del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

600 sassi dipinti presepe600 sassi dipinti nel Presepe di Rioveggio: minuzioso lavoro di Duilio Camarlinghi - A Rioveggio torna l’atteso Presepe di Sassi dipinti di Duilio Camarlinghi, instancabile volontario del Comune di Monzuno. Come scrive bolognatoday.it

Personaggi e storie locali nel presepe dei sassi di Camarlinghi - Inaugura questa mattina alle 11 in via Provinciale 11 a Rioveggio il presepe di sassi dipinti di Duilio Camarlinghi, instancabile volontario del Comune di Monzuno. Secondo ilrestodelcarlino.it

Oggi inaugura il presepe dei sassi - A Rioveggio torna l’atteso Presepe di Sassi dipinti di Duilio Camarlinghi, instancabile volontario del Comune di Monzuno. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Presepe vivente in Italia, i più famosi per Natale 2024/ Dai Sassi ai trulli, borghi e canali: quali vedere - Presepe vivente in Italia, quali vedere e i più famosi per Natale 2024: dai Sassi di Matera ai trulli di Alberobello, ma ci sono anche borghi e canali PRESEPE VIVENTE IN ITALIA, QUALI SONO I PIÙ BELLI ... Secondo ilsussidiario.net

Tra i Sassi il Presepe della Perdonanza - Itinerari suggestivi, quelli dei rioni Sassi, ricordo e vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo e curiosità per l'arte presepiale: caratterizzano la IX ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: 600 Sassi Dipinti Presepe