54enne arrestata a Pisa dopo aver fatto passare un inferno alla madre tra schiaffi e minacce di morte

Donna arrestata a Pisa per maltrattamenti: aveva violato il divieto di avvicinamento alla madre dopo l'allontanamento disposto dal giudice. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 54enne arrestata a Pisa dopo aver fatto passare un inferno alla madre tra schiaffi e minacce di morte

