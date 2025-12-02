40enne di Ferentino arrestato al bar con la cocaina
Un 40enne originario di Ferentino è finito seriamente nei guai, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Anagni nella mattinata dello scorso 28 novembre.L'operazione è scattata in modo quasi casuale ma fulmineo: i militari, impegnati in un servizio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
