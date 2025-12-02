3 dicembre | Accumulatore della Premier League di mercoledì – Speciale 5 1 consigli e analisi sulle scommesse

Notizia fresca giunta in redazione: Con il programma festivo della Premier League che prosegue mercoledì sera, ci viene offerto un altro programma ricco di informazioni da tutta l’élite inglese. Mentre la capolista Arsenal spera di estendere il proprio margine in cima alla classifica, abbiamo sei scontri di alto livello stilati da su e giù per il paese. Per quelli di voi che desiderano continuare a svolazzare infrasettimanali, abbiamo dato un’occhiata ad alcuni dei consigli sulle scommesse più interessanti della Premier League. Mercoledì 3 dicembre. BST 19:30 Arsenal-Brentford. Rimontando in rimonta contro gli storici rivali del Chelsea nel fine settimana, quando alla fine hanno lasciato lo Stamford Bridge con un combattuto pareggio per 1-1, l’Arsenal è universalmente considerato il miglior contendente al titolo in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com