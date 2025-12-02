2 dicembre | la Madonna di Balasar rivela alla mistica Alexandrina Maria da Costa un messaggio per il mondo
La Madonna è apparsa a Balasar, in Portogallo, a una mistica che ricevette doni e grazie, oltre a fenomeni mistici straordinari. La Vergine si presentò con una richiesta decisiva per le sorti del mondo. La Madonna nel 1944 apparve per la prima volta a Balasar, frazione di Póvoa de Varzim (Oporto), alla beata Alexandrina Maria. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
