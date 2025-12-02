2 dicembre | la Madonna di Balasar rivela alla mistica Alexandrina Maria da Costa un messaggio per il mondo

Lalucedimaria.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Madonna è apparsa a Balasar, in Portogallo, a una mistica che ricevette doni e grazie, oltre a fenomeni mistici straordinari. La Vergine si presentò con una richiesta decisiva per le sorti del mondo.  La Madonna nel 1944 apparve per la prima volta a Balasar, frazione di Póvoa de Varzim (Oporto), alla beata Alexandrina Maria. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

2 dicembre la madonna di balasar rivela alla mistica alexandrina maria da costa un messaggio per il mondo

© Lalucedimaria.it - 2 dicembre: la Madonna di Balasar rivela alla mistica Alexandrina Maria da Costa un messaggio per il mondo

Altre letture consigliate

2 dicembre madonna balasar2 dicembre: la Madonna di Balasar rivela alla mistica Alexandrina Maria da Costa un messaggio per il mondo - La Madonna di Balasar affidò alla mistica Alexandrina da Costa una richiesta decisiva per le sorti di tutta l'umanità. Lo riporta lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: 2 Dicembre Madonna Balasar