2 dicembre 1928 | Tarquinia Montalto Oriolo Nepi Monterosi e Sant’Oreste diventano viterbesi
Quella odierna può sembrare una giornata di fine anno come tante nella Tuscia, ma non lo è affatto. Non si tratta di un anniversario “tondo”, ma ha pur sempre una grande rilevanza storica: il 2 dicembre del 1928, esattamente 97 anni fa, alla provincia di Viterbo venivano aggiunti infatti i comuni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Approfondisci con queste news
La magia delle feste arriva a Tarquinia con il concerto gratuito “Aspettando… il Natale 2025”. Domenica 7 dicembre, alle 17, il teatro Rossella Falk accoglierà l’Italian Brass Band per l’evento solidale promosso dal Lions Club di Tarquinia, con il patrocinio del - facebook.com Vai su Facebook