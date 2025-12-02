19enne scalvaca un muro di sei metri e si butta nel recinto dello zoo | una leonessa lo sbrana sotto gli occhi degli altri visitatori
Si chiamava Gerson de Melo Machado il 19enne con diagnosi di schizofrenia che si è intrufolato in un recinto abitato da grandi felini e ed è stato sbranato da una leonessa. Siamo in Brasile e – come riportano i media locali O Correio Braziliense, O Globo e Folha de São Paulo – il 19enne ha scalato un muro alto circa 6 metri per entrare nel recinto dei grandi felini al Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a João Pessoa, nello stato di Paraíba. Tutto è successo davanti agli occhi degli altri visitatori. Machado sognava di addestrare i leoni e già in passato aveva tentato di imbarcarsi clandestinamente su un volo per l’Africa per inseguire il suo sogno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
