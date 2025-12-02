? Il Maleficio di Mago Forest | Paola Perego Scivola Due Volte sul Palco di GialappaShow

Durante la settima puntata andata in onda il 1° dicembre su Tv8, la co-conduttrice Paola Perego è caduta dalle scale all’ingresso, commentando ironicamente l’accaduto sui social: “Il Mago Forest dà alla testa”. L’Ingresso “Concitato” di Paola Perego Nella puntata del 1° dicembre 2025 di GialappaShow, la showgirl e conduttrice Paola Perego è stata scelta come . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Il “Maleficio” di Mago Forest: Paola Perego Scivola Due Volte sul Palco di GialappaShow

