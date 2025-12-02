? Luisa Corna cosa fa oggi | L’Elegante Ritiro dalla TV e il Matrimonio con Stefano Giovino
Luisa Corna chi è? cosa fa oggi? età, carriera, vita privata L’artista bresciana, celebre negli anni ’90 e ’00 come modella, cantante e conduttrice, ha scelto di lasciare il mainstream televisivo per concentrarsi sulla musica d’autore e sulla serenità della vita privata a Livorno. Luisa Corna, nata a Palazzolo sull’Oglio (Brescia) il 2 dicembre 1965, . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Altre letture consigliate
@luisacorna Tantissimi auguri di buon compleanno a Luisa Corna, cantante, conduttrice televisiva, attrice che compie 60 anni. Ieri come oggi sempre bellissima e con una gran voce che le ha permesso di partecipare anche ad un Sanremo con Fausto Leali, p - facebook.com Vai su Facebook
Luisa Corna: «Credo in Dio e con mio marito vado tutte le domeniche a messa. Figli? Se Stefano fosse arrivato prima...» - L'incontro con la mistica calabrese Natuzza Evolo nel 2009 colpì molto Luisa Corna. ilmessaggero.it scrive
Luisa Corna: «Credo in Dio e con mio marito vado tutte le domeniche a messa. Figli? Se Stefano fosse arrivato prima...» - Al settimanale DiPiù confida che «venni invitata a cantare a un concerto in Calabria, per raccogliere fondi per l’ospedale voluto da ... Come scrive ilmessaggero.it