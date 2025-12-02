? Luisa Corna cosa fa oggi | L’Elegante Ritiro dalla TV e il Matrimonio con Stefano Giovino

Luisa Corna chi è? cosa fa oggi? età, carriera, vita privata L’artista bresciana, celebre negli anni ’90 e ’00 come modella, cantante e conduttrice, ha scelto di lasciare il mainstream televisivo per concentrarsi sulla musica d’autore e sulla serenità della vita privata a Livorno. Luisa Corna, nata a Palazzolo sull’Oglio (Brescia) il 2 dicembre 1965, . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

