? Sienna Miller Incinta a 43 Anni | L’Annuncio a Sorpresa sul Red Carpet

L’attrice ha svelato la sua terza gravidanza, la seconda con il compagno Oli Green, presentandosi con il pancione fasciato in un abito Givenchy ai Fashion Awards 2025 di Londra, condannando i pregiudizi sulle maternità mature. L’attrice anglo-americana Sienna Miller (43 anni) è in dolce attesa per la terza volta. La notizia, che la pone in . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Sienna Miller Incinta a 43 Anni: L’Annuncio a Sorpresa sul Red Carpet

