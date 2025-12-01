Dopo quasi dieci anni dal trionfo del primo episodio, Zootropolis 2 approda finalmente nei cinema italiani il 26 novembre. La regia è firmata da Jared Bush e Byron Howard, che riportano in scena l’affiatata coppia composta dall’agente Judy Hopps e dal volpino Nick Wilde, ancora una volta alle prese con un mistero che mette in subbuglio l’intera città. Il nuovo capitolo mantiene l’ironia, l’energia e la cura visiva che avevano conquistato il pubblico, proponendo però un racconto più ampio e ricco di sorprese. Gli spettatori ritroveranno ambienti familiari accanto a quartieri inediti, popolati da specie animali mai viste prima. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Zootropolis 2”, intervista a Max Angioni: “Da bambino ho pianto tanto guardando Dumbo. Per lavoro capita spesso di scontrarsi con critiche e giudizi”