Zootropolis 2 ha segnato un successo al botteghino globale a dir poco strabiliante durante il suo weekend di debutto festivo. Questo trionfo non è solo un record per la Disney, ma è una potente dimostrazione che i film d’animazione meritano maggiore considerazione e rispetto nell’industria cinematografica. Nonostante alcuni dei maggiori incassi del 2025 siano stati titoli animati, l’animazione viene spesso relegata a genere “minore” o “solo per bambini” nelle conversazioni sulle grandi uscite dell’anno. Tuttavia, i numeri di Zootropolis 2 e di altri titoli dimostrano che questa percezione è obsoleta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Zootropolis 2: Domina il botteghino infrangendo i record globali per i film d’animazione nel 2025