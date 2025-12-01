Zootropolis 2 | Domina il botteghino infrangendo i record globali per i film d’animazione nel 2025
Zootropolis 2 ha segnato un successo al botteghino globale a dir poco strabiliante durante il suo weekend di debutto festivo. Questo trionfo non è solo un record per la Disney, ma è una potente dimostrazione che i film d’animazione meritano maggiore considerazione e rispetto nell’industria cinematografica. Nonostante alcuni dei maggiori incassi del 2025 siano stati titoli animati, l’animazione viene spesso relegata a genere “minore” o “solo per bambini” nelle conversazioni sulle grandi uscite dell’anno. Tuttavia, i numeri di Zootropolis 2 e di altri titoli dimostrano che questa percezione è obsoleta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Altre letture consigliate
In sala. Nell’era dominata dai franchise, tra sequel, remake, spin-off e tutto quel che segue, una buona scrittura è merce sempre più rara. A differenza di altre – tante, troppe – operazioni targate Disney, Zootropolis 2 di Jared Bush e Byron Howard riesce nell’in - facebook.com Vai su Facebook
Zootropolis 2 domina il Box Office: tutti i record infranti - Zootropolis 2 fa piazza pulita al box office e potrebbe diventare il secondo film dell’anno a superare il miliardo ... cinematographe.it scrive
Box Office ITALIA | Zootropolis 2 risolleva il botteghino - Il cartoon Disney “ Zootropolis 2 ” ha vinto il Box Office ITALIA nel weekend tra il 27 ed il 30 novembre. Da universalmovies.it
Zootropolis 2 apre col botto negli USA, debutto da 5 milioni in Italia: tutti i record del sequel Disney - Tutti pazzi per il sequel della buddy comedy animata targata Disney, che infrange record in tutto il mondo con 556,4 milioni di incassi globali diventando il miglior debutto di sempre per un film d'an ... Riporta movieplayer.it