Zootropolis 2 apre col botto negli USA debutto da 5 milioni in Italia | tutti i record del sequel Disney

Tutti pazzi per il sequel della buddy comedy animata targata Disney, che infrange record in tutto il mondo con 556,4 milioni di incassi globali diventando il miglior debutto di sempre per un film d'animazione. Disney festeggia il felice debutto di Zootropolis 2. Apertura record per il sequel dell'amato cartoon del 2016 che segna un weekend del Ringraziamento da ricordare in termini di incassi. E in Italia il film apre con 5,5 milioni di incassi, schizzando in vetta alla classifica. In patria la buddy comedy poliziesca con protagonisti animali antropomorfi ha concluso il weekend a quota 156 milioni di dollari in Nord America, con una brillate media per sala di 24. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
