Zootropolis 2 apre col botto negli USA debutto da 5 milioni in Italia | tutti i record del sequel Disney

Movieplayer.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti pazzi per il sequel della buddy comedy animata targata Disney, che infrange record in tutto il mondo con 556,4 milioni di incassi globali diventando il miglior debutto di sempre per un film d'animazione. Disney festeggia il felice debutto di Zootropolis 2. Apertura record per il sequel dell'amato cartoon del 2016 che segna un weekend del Ringraziamento da ricordare in termini di incassi. E in Italia il film apre con 5,5 milioni di incassi, schizzando in vetta alla classifica. In patria la buddy comedy poliziesca con protagonisti animali antropomorfi ha concluso il weekend a quota 156 milioni di dollari in Nord America, con una brillate media per sala di 24. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

zootropolis 2 apre col botto negli usa debutto da 5 milioni in italia tutti i record del sequel disney

© Movieplayer.it - Zootropolis 2 apre col botto negli USA, debutto da 5 milioni in Italia: tutti i record del sequel Disney

News recenti che potrebbero piacerti

zootropolis 2 apre bottoZootropolis 2 apre col botto negli USA, debutto da 5 milioni in Italia: tutti i record del sequel Disney - Tutti pazzi per il sequel della buddy comedy animata targata Disney, che infrange record in tutto il mondo con 556,4 milioni di incassi globali diventando il miglior debutto di sempre per un film d'an ... movieplayer.it scrive

Zootropolis 2 fa il botto in Cina: si parla di un incasso da 340 milioni di dollari! - Scoprite gli ultimi dati di incasso dell'acclamato nuovo film della Disney, che in queste ore ha aperto anche in ... Scrive cinema.everyeye.it

zootropolis 2 apre bottoZootropolis 2: in che modo la scena post-credits apre la strada a un terzo film? - office a pochi giorni dal debutto in sala, è già tempo di parlare della scena post- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zootropolis 2 Apre Botto