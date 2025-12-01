Zootopia 2 supera il record al botteghino e punta a superare il miliardo di dollari

Le prime indicazioni sui risultati di incasso di Zootopia 2 aprono una prospettiva estremamente positiva per l’intera serie. Con performance superiori rispetto al primo capitolo del 2016, il film sta dimostrando di poter superare i risultati originali, consolidando il suo successo sui mercati internazionali. Nonostante l’anno 2025 abbia registrato performance più deboli nel settore cinematografico, alcune produzioni come Ne Zha 2 e Lilo & Stitch hanno raggiunto più di 1 miliardo di dollari di incasso, sottolineando come il mercato continui a premiare i film di grande richiamo. Zootopia 2: i primi successi di incasso anticipano un debutto da record. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Zootopia 2 supera il record al botteghino e punta a superare il miliardo di dollari

