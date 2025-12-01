Zootopia 2 supera il record al botteghino e punta a superare il miliardo di dollari

Jumptheshark.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime indicazioni sui risultati di incasso di Zootopia 2 aprono una prospettiva estremamente positiva per l’intera serie. Con performance superiori rispetto al primo capitolo del 2016, il film sta dimostrando di poter superare i risultati originali, consolidando il suo successo sui mercati internazionali. Nonostante l’anno 2025 abbia registrato performance più deboli nel settore cinematografico, alcune produzioni come Ne Zha 2 e Lilo & Stitch hanno raggiunto più di 1 miliardo di dollari di incasso, sottolineando come il mercato continui a premiare i film di grande richiamo. Zootopia 2: i primi successi di incasso anticipano un debutto da record. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

zootopia 2 supera il record al botteghino e punta a superare il miliardo di dollari

© Jumptheshark.it - Zootopia 2 supera il record al botteghino e punta a superare il miliardo di dollari

Altri contenuti sullo stesso argomento

zootopia 2 supera recordZootropolis 2 supera ogni previsione: debutto spaventoso con 556 milioni di dollari e record storici - Zootropolis 2 ha dominato l'ultimo fine settimana con un debutto che ha superato ogni aspettativa, incassando 156 milioni di dollari in Nord America e 400 milioni nei mercati internazionali, per un to ... Come scrive it.ign.com

zootopia 2 supera record"Zootopia 2" prova a vincere la difficile "sfida del miliardo" - Quasi dieci anni dopo aver conquistato il pubblico globale, il mondo di Zootopia 2 torna nelle sale italiane il 26 novembre, chiamato a raccogliere l'eredità di un film che incassò oltre un miliardo ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zootopia 2 Supera Record