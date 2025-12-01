Zone rosse da oggi via all' ordinanza al San Leonardo piazza Ghiaia viale Mentana e piazzale della Pace | i molesti saranno allontanati

Zone rosse, da oggi via all'ordinanza al San Leonardo, piazza Ghiaia, viale Mentana e piazzale della Pace: saranno allontanati da queste zone i criminali e i pregiudicati molesti. Aggressioni, violenza, minacce. E ancora: risse, furti, spaccio. San Leonardo, pizza Ghiaia, viale Mentana e piazzale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it