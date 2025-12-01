Zirkzee torna al gol e trascina il Manchester United | ma il mercato di gennaio si avvicina! Può tornare in Italia? Le ultime

Calcionews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zirkzee protagonista nella vittoria dello United: primo gol stagionale e riflettori sul mercato: tutti i dettagli Joshua Zirkzee si è preso la scena nella 13ª giornata di Premier League, diventando il protagonista assoluto della vittoria in rimonta del Manchester United contro il Crystal Palace. L’attaccante olandese, ex Bologna, ha sfruttato le assenze di Sesko e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zirkzee torna al gol e trascina il Manchester United: ma il mercato di gennaio si avvicina! Può tornare in Italia? Le ultime

